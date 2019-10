Buurtbewoners in Aartselaar boos na wateroverlast: "Net nieuwe rioleringswerken gebeurd"

De buurt is de wateroverlast beu, des te meer omdat de weg er nog maar net opengelegd is voor rioleringswerken. "Maar de werken die al hebben plaatsgevonden, waren er niet om wateroverlast op te lossen", zegt Bart Lambrecht, schepen van openbare werken van Aartselaar.

"Ik ben het beu, ze zijn met onze voeten aan het spelen", klinkt het bij een verontwaardigde buurtbewoner. "Alle straten worden vernieuwd, buiten de onze. Waarom moeten wij tot 2021 wachten?"

Aquafin is nog bezig met de rioleringswerken op de Boomsesteenweg. "En pas als die werken volledig achter de rug zijn, kan de gemeente Aartselaar starten met de eigen rioleringswerken op de Kontichsesteenweg", aldus Lambrecht, hij hoopt om volgend jaar of ten laatste over twee jaar te kunnen beginnen met de gemeentelijke rioleringswerken.