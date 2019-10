China viert 70e verjaardag Volksrepubliek met grootste militaire parade in zijn geschiedenis 

Vanmorgen vroeg klonken zeventig kanonschoten vanaf het Tiananmenplein, in hartje Peking. Daarna weerklonk het volkslied. Er is "geen enkele macht die het Chinese volk en de Chinese natie kan tegenhouden om vooruit te gaan", zei de Chinese president Xi Jinping in zijn toespraak, op dezelfde plek waar Mao zeventig jaar geleden de Volksrepubliek afkondigde.