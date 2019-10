De Gelder niet naar behandelcentrum, wel naar een "inrichting tot bescherming van de maatschappij"

Kim De Gelder, de dader van de steekpartij in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, wordt overgeplaatst naar een inrichting tot bescherming van de maatschappij (IBM), in Turnhout of Merksplas. Dat heeft de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) beslist. Kim De Gelder werd in 2013 tot levenslang veroordeeld voor de moord op twee kinderen, een verzorgster en een vrouw uit Vrasene.