De krantencommentaren over het Vlaamse regeerakkoord: "Wie zal dat betalen? De jongere generaties"

Kris Vanmarsenille, hoofdredacteur van de Gazet van Antwerpen, is wel te spreken over dit akkoord van 300 pagina's. Dat is volgens haar net zo gedetailleerd uitgewerkt om gekibbel achteraf te vermijden: "Dat signaal van de kiezer hebben ze alvast begrepen: wie in een regering zit, moet besturen en niet alleen bezig zijn met het heil van zijn eigen partij."