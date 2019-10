Open VLD stuurt Lydia Peeters en Bart Somers naar Vlaamse regering, Jambon I is compleet 

Verschillende parlementsleden worden minister, dus gaat hun zitje in Vlaams of federaal parlement naar iemand anders. Bij N-VA wordt Jan Jambon in de Kamer opgevolgd door Wim Van der Donckt. De opvolger van Zuhal Demir is Joy Donné, de voormalige kabinetschef van Jambon. In het Vlaams parlement wordt Weyts opgevolgd door Arnout Coel. En Joris Nachtergaele krijgt het zitje van Matthias Diependaele.

Bij CD&V krijgen Wouter Beke en Hilde Crevits een opvolger in respectievelijk de Kamer en het Vlaams parlement. Dat zouden Steven Matheï en Brecht Warnez worden.

Tom Ongena wordt de opvolger van Bart Somers in het Vlaams Parlement, Willem-Frederik Schiltz wordt fractieleider bij de Vlaamse liberalen. Lydia Peeters wordt als Vlaams Parlementslid vervangen door Steven Coenegrachts.

In Mechelen, waar Somers op dit moment burgemeester is, neemt Alexander Vandersmissen de fakkel over. Vandersmissen was tot nu schepen van Mobiliteit, Burgerzaken en dienstverlening, Juridische zaken, Senioren en Personen met een beperking in Mechelen.