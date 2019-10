Dringende oproep naar bloeddonoren, AB- en O+ zelfs kritiek

Het Rode Kruis heeft niet genoeg bloedvoorraad. Vooral AB- en O+ staan bijzonder laag. O+ is nochtans de meest voorkomende bloedgroep bij donoren. Bloedgroep AB- is een ander verhaal. “Slechts 0,75 procent van de Belgische bevolking is AB-. Deze donoren zijn dus zeldzamer en des te harder nodig. Ook de andere bloedgroepen zijn dringend nodig, want ook daar is de bloedvoorraad zeer laag", zegt Marjolein Van daele van het Rode Kruis-Vlaanderen. Momenteel wordt het bloed van donoren met bloedgroep O+ en AB- na het testen meteen uitgestuurd naar de ziekenhuizen.