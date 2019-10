Thibauld verblijft in vluchthuis voor holebi's: "Ik mocht zelfs thuis niet meer douchen"

17 jongeren

In een jaar tijd heeft het vluchthuis al 17 jongeren tussen de 18 en 25 jaar opgevangen, onder hen enkele asielzoekers. "Heel wat mensen verlaten hun land wegens hun geaardheid", legt Dimitri Verdonck, de woordvoerder van het huis uit. "Maar in onze asielcentra komen zij ook vaak in conflictsituaties terecht. Want ook daar worden holebi's of transgenders niet altijd aanvaard."

Het vluchthuis helpt de jongeren een leven op te bouwen. "Het is niet gemakkelijk, we leven met angst", zegt Thibauld. "Hier zijn we op ons gemak. Met de steun van de andere jongeren en de vrijwilligers zoeken we onze weg." Na negen maanden is Thibauld klaar om het vluchthuis te verlaten. "Ik ga een job zoeken als hulpverlener en ik ben ook op zoek naar een appartement."

(lees verder onder de video)