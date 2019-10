Ghelamco trekt naar Raad van State voor geweigerde vergunning  van het Eurostadion

Maar een bouwvergunning is er nog altijd niet. Ghelamco ving bot bij de gemeente Grimbergen, de provincie Vlaams-Brabant, bij voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en onlangs nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als bezwaar geldt telkens dat het Eurostadion te groot is voor wat het ruimtelijk plan voor Parking C is. In dat plan staat dat daar 50.000 m² recreatie mag komen. In het plan van Ghelamco was sprake van 100.000 m² recreatie. De redenering van Ghelamco dat kleedkamers en rondgangen niet meetellen als recreatieve activiteit, is door geen enkele instantie gevolgd.