Groen licht: Baby Pia is medisch geschikt voor levensreddende behandeling

Een behandeling met gentherapie vóór haar tweede verjaardag zou levensreddend kunnen zijn. Maar het bewuste medicijn Zolgensma is peperduur.



Op enkele dagen tijd brachten haar ouders via een sms-actie het astronomische bedrag van 1,9 miljoen euro bij elkaar. Daarmee kunnen ze de behandeling betalen die baby Pia mogelijk kan helpen.

Maar eerst moest nog nagegaan worden of het meisje medisch geschikt was en of de behandeling haar ziekte niet zou verergeren. Dat blijkt nu allemaal in orde. De behandeling kan er nu snel komen, het wordt een kwestie van één of twee weken. En baby Pia zal niet naar de Verenigde Staten moeten, het wordt wellicht Antwerpen of Gent.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: