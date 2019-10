Handelaars A12 dagvaarden Agentschap Wegen en Verkeer wegens verkeersellende: "We worden economisch vermoord"

In maart voerde het Agentschap Wegen & Verkeer een nieuwe verkeerslichtenregeling in op enkele zwarte kruispunten op de A12. Daardoor was de verkeersdoorstroming op de A12, op de Boomsesteenweg en in de omliggende gemeenten volledig stilgevallen, wat grote impact had voor onder meer de handelaars langs de A12. Die hadden begin juli al een aanmaning gestuurd, om de oude lichtenregeling terug te krijgen.

Maatregelen bieden geen soelaas

Een pakket maatregelen van het AWV moest voor betere doorstroming zorgen, maar volgens de handelaars is de verkeersellende er niet beter op geworden. "Meer zelfs, het heeft het fileprobleem alleen vergroot, en de economische schade is groot", zeggen de ondernemers.

"Wij worden economisch vermoord door onze overheid", klinkt het bij ondernemer Christophe Moyersoen. Ook volgens zijn collega Luc Groven is de situatie niet langer houdbaar: "De situatie is dramatisch. Door de verkeersproblemen blijven klanten en leveranciers weg en geraken onze vacatures niet ingevuld. Bovendien willen transporteurs enkel leveren of ophalen aan een meerprijs van soms 30%. Er zijn omzetverliezen van 300.000 tot zelfs 400.000 euro per jaar. Wij vinden dat er dringend gekeken moet worden naar een gezond evenwicht tussen een vlotte doorstroming en een verkeersveilige A12."

"Te veel verkeer"

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt de klachten van de handelaars serieus. "Net daarom hebben we al verschillende aanpassingen gedaan", klinkt het bij woordvoerder Jef Schoenmaekers. "Maar het grote probleem is dat er daar een te grote verzadiging van het verkeer is, het is er te druk. Daarnaast zijn er nog werken, die maken de situatie er niet beter op. We moeten ook rekening houden met zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid, en de veiligheid primeert voor ons."