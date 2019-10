Haven Oostende investeert in windenergie: 300 extra jobs

Haven Oostende koopt 85 procent van de aandelen bij de NV Rebo. Ze had al 15 procent. Daardoor wordt de haven nu dus volledig eigenaar van het bedrijf dat in de voorhaven een eigen terminal heeft waar windmolens gebouwd worden. Die terminal bevindt zich op de site van de vroegere RMT-gebouwen. De vroegere veerdienst tussen Oostende en Engeland. Hoeveel de haven betaalt, wil het bestuur niet zeggen, maar het gaat om de grootste investering in 10 jaar tijd.



300 extra jobs

CEO Dirk Declerck van Haven Oostende klinkt enthousiast: "Energie die gewonnen wordt op zee, blauwe energie, is de toekomst. Nu is dat vooral energie via windmolens, maar we onderzoeken ook wat de mogelijkheden zijn van getijdenenergie of zonnepanelen op zee". Op termijn verwacht hij dat het aantal jobs in de" blauwe energie" zal stijgen van 500 naar 800 en misschien zelfs meer. De haven heeft al grote projecten in het vooruitzicht. "We verwachten vanaf 2025-2026 dat er nieuwe windmolenparken zullen komen voor de kust van De Panne en daar bereiden we ons op voor", zegt Declerck nog.