Hoe vermijden dat Vlaanderen zich vastrijdt in de file? Dit zijn de recepten van Jambon I

Of er meer middelen naar De Lijn gaan, is veel minder duidelijk. Meer efficiëntie, vervoer in en rond de steden en op de belangrijke lijnen en focussen op waar de vraag het grootst is: dat zijn de punten van aandacht. Voor de rest wordt vermeld dat alle bussen emissievrij moeten zijn tegen 2035 en dat de stadskernen tegen 2025 emissievrij moeten worden bediend.

Opvallend: van De Lijn wordt verwacht dat er een voorstel komt over een gegarandeerde dienstverlening bij stakingsacties.

De Vlaamse vervoersmaatschappij zal in de toekomst wellicht ook rekening moeten gaan houden met mogelijke concurrenten op lange termijn. In één vervoersregio zal een pilootproject worden opgestart waarbij ook een privémaatschappij openbaar vervoer zal kunnen verzorgen, in eerste instantie in aanvulling op het aanbod van De Lijn.