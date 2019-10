Hooverphonic gaat naar het Songfestival voor België: "Het nummer zal ons DNA hebben" 

Hooverphonic maakte het nieuws van hun Songfestivaldeelname wereldkundig in "Vandaag" op Eén, maar de pers werd eerder vandaag al ingelicht tijdens een persconferentie in het Atomium, een plaats die ambitie uitstraalt. Het Songfestival is en blijft een zaak van nationaal belang, zoveel is duidelijk. Met Hooverphonic vaardigt Vlaanderen een grote naam af naar de grootste liedjeswedstrijd ter wereld.

De groep werd al drie keer gevraagd, maar hield steeds de boot af. "Nu hebben we het nummer en dat was voor ons echt belangrijk. We zijn misschien wel een groot kanon, maar zonder kogel ga je niet ver schieten. Het is een song-festival", aldus Alex Callier. "Op een bepaald moment is het gebeurd. Ik schreef een nummer en Raymond (de gitarist van Hooverphonic, red.) zei 'Dat is eigenlijk wel een goeie track'." "Laat ons efkes naar het Eurovisiesongfestival gaan", vult Raymond Geerts aan.

"Ik moest er niet lang over nadenken", aldus zangeres Luka. "Dit is zo'n grote kans. Ik was heel vereerd dat ze ons hadden gevraagd." Luka heeft trouwens een link met het Songfestival. Zes jaar geleden deed ze auditie voor Junior Eurosong, met een lied van Hooverphonic.