IJsberg van 1.582 km² breekt af van de Zuidpool (maar dat is normaal)

Wetenschappers volgen het Amery-ijsplateau al jaren nauwgezet op. Ze wisten dat er opnieuw een afbrokkeling zat aan te komen. Interessant is dat hun focus vooral lag op een gebied net ten oosten van het stuk dat nu afgebroken is. Een gebied dat bekend staat als Loose tooth, "losse tand", omdat het op satellietbeelden wat weg heeft van een los tandje in een kindergebit.

Maar "Losse tand" zit dus voorlopig nog vast, ook na het afbreken van ijsberg D28. Mogelijk verandert het verlies van zo'n grote brok ijs wel de geometrische druk vooraan aan het Amery-ijsplateau. Dat zou het gedrag van scheuren, en misschien ook de stabiliteit van "Losse tand", kunnen beïnvloeden.

"Ik ben in de wolken dat ik dit afbrokkelen eindelijk heb kunnen meemaken, na al die jaren", zegt professor Fricker. "We wisten dat het ooit wel zou plaatsvinden, maar om ons allemaal goed alert te houden, is het niet op de plaats gebeurd waar we dachten."