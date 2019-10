Dichter Ilja Leonard Pfeijffer heeft een essay geschreven over ironie, ‘Ondraaglijke lichtheid’. Volgens hem is ironie belangrijk en goed, maar hebben we nu meer nood aan ernst. Hij vindt dat mensen zich meer en meer verschuilen achter ironie in plaats van een duidelijk standpunt in te nemen in maatschappelijke debatten. Bekijk hier het gesprek met Pfeijffer in "De afspraak".