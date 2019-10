Het hoge spel van "impeachment": politieke atoombom én boemerang (die Democraten kan treffen)

Intussen gaf Trump verschillende argumenten om de hulp tegen te houden: dat hij bezorgd was over de corruptie in het land en dat de Europese bondgenoten veel minder betalen dan de VS. Corruptie is inderdaad een groot probleem in Oekraïne, maar net nu is er een nieuwe president die van de aanpak van de corruptie zijn hoogste prioriteit heeft gemaakt. Als Trump echt bezorgd was om de corruptie in Oekraïne had hij president Zelenski beter een duw in de rug gegeven in plaats van hem tegen te werken. Ook zijn bewering dat de VS meer betaalt dan de EU, is onjuist, zo liet de EU weten. Sinds 2014 is al meer dan 15 miljard gemobiliseerd, tien keer meer dan de Amerikaanse steun.