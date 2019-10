Fans van het populaire sociale medium Instagram kunnen zich vanaf morgen uitleven in het ‘Instagrammuseum’ in Brussel. Daar vind je heel wat achtergronden en speciale ruimtes die je de perfecte foto kunnen opleveren om op Instagram te posten. Het fenomeen bestaat al langer in de Verenigde Staten maar nu heeft ook ons land een eigen versie. Het jeugdjournaal Karrewiet mocht het museum al even gaan verkennen.