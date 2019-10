Protest in Bagdad: Iraakse politie gebruikt traangas en waterkanonnen tegen betogers

Duizenden mensen kwamen op straat over heel het land, maar de protesten in Bagdad verliepen het meest tumultueus. Ziekenhuizen in de Iraakse hoofdstad spreken van minstens 1 dode en 180 gewonden. De politie heeft traangas en waterkanonnen ingezet om de betogers uiteen te drijven. Ooggetuigen zeggen dat er ook meerdere schoten zijn gelost doorheen de dag.

Intussen zou de politie ook veiligheidsmaatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat er nog meer betogers zich op het Tahrirplein in het centrum van Bagdad verzamelen. De demonstranten werden eerder al tegengehouden toen ze de Green Zone probeerden binnen te dringen, een zwaar beveiligd gebied met meerdere overheidsgebouwen en ambassades.

Op sociale media worden veel filmpjes van de protesten verspreid. De meeste daarvan tonen hoe de Iraakse politiemacht de betogers hardhandig tracht uiteen te drijven. De demonstranten protesteren tegen de aanhoudende overheidscorruptie, de hoge werkloosheid en de slechte voorzieningen in het land.