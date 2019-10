"We hebben op dit moment weinig cijfers gekregen, en dat is toch een probleem. Je moet de begroting kunnen reconstrueren, en kijken of alles klopt. Waar wordt er meer of minder geld aan besteed? Je moet de bedragen kunnen vergelijken met het verleden. Die oefening kunnen we op dit moment niet maken."



Bovendien zijn er nog veel blinde vlekken. "We hebben gisteren op de persconferentie de prioriteiten meegekregen: werk, de gemeenschapsdienst, de activering, integratie of onderwijs. Maar over klimaat, armoede, mobiliteit of de staatshervorming is veel minder verteld. Over staatshervorming was er maar één zinnetje, helemaal op het einde. We zijn toch nieuwsgierig naar die onderwerpen en we willen er cijfers bij om alles te controleren."