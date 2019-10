KPN is al over Dominique Leroy heen: Nederlander Joost Farwerck wordt nieuwe topman

KPN is niet lang in de rouw geweest, na de beslissing van gisteren om de aangekondigde aanstelling van ex-Proximus-CEO Dominique Leroy te schrappen. Haar beloofde plek gaat nu naar Joost Farwerck, die de voorbije jaren operationeel directeur was bij KPN en ook de interimvoorzitter van de telecomoperator sinds het vertrek van Maximo Ibarra.