Melikan Kucam komt vrij met enkelband in zaak rond gesjoemel met humanitaire visa

Nu mag Melikan Kucam de gevangenis dus verlaten met een enkelband, ook al blijft hij voor alle duidelijkheid aangehouden. Kucam gaat ook niet bij zijn vrouw wonen, omdat zij een contactverbod met hem kreeg. "Hij gaat bij zijn ouders verblijven", zegt zijn advocaat Walter Damen. Volgens de advocaat is zijn cliënt opgelucht. "Zoals elke gedetineerde is hij blij dat hij uit de cel mag. Het zal voor hem een grote vreugde zijn, dat hij na 8,5 maanden zijn ouders terug kan zien. Maar goed dit is de eerste stap. De volgende stap is de volledige invrijheidstelling", zegt Damen.