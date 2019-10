Kwart meer restaurants in Oost-Vlaanderen, met almaar jongere chefs

Begin 2015 waren er 1.600 restaurants in Oost-Vlaanderen, vandaag zijn dat er al bijna 2.000. Ook in de rest van Vlaanderen stijgt het aantal restaurants, maar veel minder opvallend, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. "Het stijgt in Oost-Vlaanderen sneller dan in de rest van Vlaanderen. Dat is heel positief, we merken dat veel jongeren nu de stap zetten."

"Het aanbod van restaurants is ook heel divers", vindt De Caluwe. "Ik was deze zomer nog op de opening van een nieuw Gents restaurant. Die mensen hadden al een restaurant, maar proberen het nu met nog een ander concept. Eens mensen de smaak te pakken hebben, nemen ze telkens nieuwe initiatieven."

Jongere chefs

Bovendien is het zo dat chefs die met een restaurant starten, steeds jonger worden. Denis Dhaene, technisch directeur van hotelschool Stella Matutina: "De laatste tijd is het echt wel zo dat jonge afgestudeerden in de tijdspanne van een paar jaar een eigen zaak starten."

"Pakweg twintig jaar geleden was het nog zo: na de opleiding binnen de hotelschool kwam je terecht in een hiërarchisch systeem. Je startte als commis, om dan door te groeien naar sous-chef, en uiteindelijk chef. Dat is nu veel minder aan de orde. Mensen die starten aan de opleiding weten al veel beter wat ze willen en starten dus vroeger met een eigen zaak."

De gastronomie wordt wel minder klassiek benaderd, vindt Dhaene. "Veel jonge afgestudeerden starten bijvoorbeeld met een foodtruck, een pop-uprestaurant, een conceptrestaurant. Er wordt meer geëxperimenteerd nu. Dat kan trendgevoelig zijn, maar het kan bijvoorbeeld dat een bepaald pop-uprestaurant niet meer aanslaat, en dan pikken die mensen de draad weer op met een nieuw concept."

Jonger publiek

Vroeger ging men vooral "eens goed gaan eten" met de ouders of schoonouders, voor een bepaalde gelegenheid. Maar tegenwoordig gaat men meer eten voor de gezelligheid en de ervaring, ook de jongeren. Zo loopt deze maand de tiende editie van "Jong Keukengeweld", een initiatief van Toerisme en Horeca Vlaanderen, waarbij jongeren goedkoper kunnen gaan eten bij jonge topchefs. Daarvoor hebben in Oost-Vlaanderen zo'n 4.000 mensen zich ingeschreven.

Een van de deelnemende restaurants is Woestyne in Aalter, van topchef Tim Vervynckt. Hij is het perfecte voorbeeld van het feit dat chefs er al op jongere leeftijd aan beginnen: hij was amper 22 toen hij de sprong in het culinaire ondernemerschap waagde.

Tim Vervynckt: "Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor andere jongere ondernemers. Het is niet evident, maar het is het wel waard." Ondertussen is Vervynckt al zo'n 6 jaar bezig,. Zijn vrouw Angelique Maenhaut doet de zaal. "Heel toevallig, maar iedereen in ons team is even oud! Tim, ik, de souschefs, ... We zijn allemaal 28 jaar!" lacht Maenhaut.