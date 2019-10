Herlees liveblog: N-VA levert Weyts, Demir en Diependaele als minister, voor CD&V zijn het Beke, Crevits en Dalle

De drie partijen die de volgende Vlaamse regering gaan vormen, houden vanavond partijcongres waar hun leden het regeerakkoord kunnen goedkeuren. Bij N-VA zijn zowat 1.800 leden bijeengekomen in de Antwerpse stadsschouwburg. Bij CD&V zijn ongeveer 600 leden opgedaagd voor het congres in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Voor Open VLD kwamen ongeveer 500 mensen opdagen in Blue Point aan de Reyerslaan in Brussel.