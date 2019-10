Man uit Deurne bekent nog twee bijkomende moorden uit jaren 90

De man werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn. Haar vriend had haar lichaam op 17 juni 1992 aangetroffen in een studio aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verschillende snij- en steekwonden.

Vorige maand werd de man ook aangehouden voor de moord op Eve Poppe. Zij werd op 9 september 1997 dood aangetroffen in haar appartement aan de Argentiniëlaan in de Antwerpse wijk Luchtbal. Ook zij bleek gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek.

Op zijn vraag werd de man vandaag opnieuw verhoord door de onderzoeksrechter. De vijftiger vertelde spontaan over twee andere feiten die hij gepleegd heeft.

"Het gaat om de moord in 1993 op een 28-jarige vrouw in Oelegem en om de moord in 1994 op een 46-jarige vrouw in Antwerpen. Het parket zal de vordering nu uitbreiden met deze nieuwe feiten. Het gerechtelijk onderzoek wordt onverminderd verdergezet", zegt het parket in een persmededeling.

De man, die glazenwasser van beroep is, kon aan de moorden op Ariane Mazijn en Eve Poppe gelinkt worden via zijn DNA. Dat werd na een veroordeling in 2015 voor een poging tot diefstal opgenomen in de databank van veroordeelden. Wellicht gaat zijn DNA nu ook vergeleken worden met eventuele DNA-sporen die bij de moorden in Oelegem en Antwerpen werden aangetroffen.