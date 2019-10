Marokkaanse journaliste veroordeeld tot 1 jaar cel voor "illegale abortus"

Vandaag worden zowel Raissouni als haar verloofde veroordeeld tot één jaar cel. Dat is een onverwachte en zware straf, volgens haar familie en advocaat. Ze spreken van een politiek gemotiveerd proces. De krant waarvoor Raissouni werkt, is voornamelijk kritisch voor de staat. Ook Raissouni zelf staat bekend om haar kritische stem. Ze had onder meer geschreven over de Rif-protesten in het noorden van het land: "We zijn geschokt. Dit is een wraakactie tegen de krant waarvoor ze werkt", zegt een familielid.