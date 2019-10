"Ook mensen in een woonzorgcentrum hebben recht op intimiteit en seksualiteit"

Aditi vzw is een centrum voor advies, informatie en ondersteuning op vlak van seksualiteit voor mensen met een beperking en senioren. Steven De Weirdt is psycholoog bij Aditi en medeorganisator van het symposium. "Probeer als rusthuisbewoner maar eens een intiem moment te beleven als er op elk moment iemand je kamerdeur kan opendoen", zegt hij aan Radio 2 Antwerpen. "Woonzorgcentra hebben nog heel veel werk als het gaat over de privacy van hun bewoners. Ouderen hebben recht op intimiteit. Seksualiteit hoort bij het leven, ongeacht je leeftijd, en wat dat betreft is er in rusthuizen nog veel sensibilisering nodig. Het taboe moet weg."

Masturberen mag

"Al te vaak hoor je nog verhalen over een verpleegster die een oudere bewoner betrapt tijdens het masturberen", zegt De Weirdt. "Daar wordt over geroddeld, terwijl het kijken van porno, masturberen of het gebruiken van seksspeeltjes tot de normale seksuele beleving behoren. Dat staat bij mijn weten niet in de strafwet. Oudere mensen moeten al deze zaken kunnen beleven, ook al zitten ze in een rusthuis. Daarom is het meer dan nodig dat elk woonzorgcentrum een beleid uitwerkt rond seksualiteit."

Bh's verbranden

Volgens De Weirdt heeft het verplegend personeel zelf vaak nood aan een houvast. "Bij Aditi vzw krijgen we heel veel vragen van mensen die in een rusthuis werken. Tijdens hun opleiding krijgen studenten bijvoorbeeld amper iets te horen over de seksualiteit van senioren. De bewoners van woonzorgcentra worden nochtans almaar mondiger. De generatie van mei '68 komt stilaan in de rusthuizen terecht. Dat zijn de mannen van de vrije liefde en de vrouwen die bh's hebben verbrand. Wees maar zeker dat zij voor hun rechten zullen opkomen."

