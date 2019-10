Mexico sluit Topo Chico: één van zijn meest beruchte gevangenissen

In februari 2016 vond er in Topo Chico een zeer gewelddadige muiterij plaats. Bij gevechten tussen rivaliserende drugsbendes binnen de gevangenis moest de politie de controle over de gevangenis heroveren. Tijdens de rellen vielen er maar liefst 52 doden.

Na de opstand werden er talloze luxueuze cellen aangetroffen in de gevangenis. Naast grote hoeveelheden drank en drugs, ontdekte de politie ook cellen die ingericht waren met televisietoestellen, kingsize bedden, koelkasten, aquaria en zelfs sauna's. Het wordt aangenomen dat deze cellen werden voorbehouden voor de meest vooraanstaande bendeleden.