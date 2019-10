Minstens 1 dode en 10 gewonden bij aanval op school in Finland

In Finland is een dode gevallen bij een steekpartij op een school voor beroepsonderwijs. De dader, mogelijk zelf een student, viel een leerkracht en enkele leerlingen aan met een zwaard. De politie heeft de dader opgepakt, over een mogelijk motief voor de aanval is nog niets bekend. Eén slachtoffer overleed ter plaatse, twee mensen raakten zwaargewond, acht anderen lichtgewond. Het incident deed zich voor in de stad Kuopio, in het centrum van Finland.