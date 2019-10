Waarom is Nafi Thiam zo'n superatlete? Goede genen en juiste instelling, tot recept tegen druk

Anderzijds is Thiam wereldtop in het hoogspringen. In die mate zelfs dat ze ook deelneemt aan individuele nummers - met atletes die zich enkel daarop concentreren - en daar niet eens uit de toon valt, integendeel. Thiam deed op de afgelopen Ivo Van Damme-Memorial nog mee aan het hoogspringen, en heeft met 2,02 meter een ijzersterk persoonlijk record. Meer nog, binnen de meerkamp zelf is dit een wereldrecord. Door bij dat hoogspringen - het tweede onderdeel - telkens te pieken, verzamelt Thiam al meteen veel punten en duwt ze de concurrentie in de rol van achtervolgers.

Ook in het verspringen is Thiam bijzonder sterk. De jongste tijd maakte ze daar een positieve evolutie mee. In augustus verbeterde ze nog het Belgisch record verspringen in Birmingham, door er 19 centimeter bij te doen en het naar 6,86 meter te brengen. Thiam klopte daar niemand minder dan Katarina Johnson-Thompson, een van haar grote rivales.

Bovendien voldeed ze daarmee aan het olympisch minimum van 6,82 meter op het individuele nummer: in theorie zou Thiam op de Olympische Spelen individueel dus ook aan het hoogspringen en het verspringen kunnen meedoen, maar zij haalt die minima gewoon als meerkampster: ongezien.