"Ook al ben ik dakloos, ik zing hier graag voor de reizigers in het metrostation"

"Dit kan niet anders dan opgezet spel zijn." Dat was een van de reacties die afgelopen weekend volgden toen een filmpje van een zingende vrouw die als dakloze doorheen de straten van Los Angeles, in de Amerikaanse staat Californië, slenterde, viraal ging. Op het filmpje, gemaakt door een politieman die de vrouw toevallig opmerkte in een metrostation in de wijk Koreatown, was te zien hoe de vrouw, die haar povere bezittingen geen seconde losliet, de agent toezong met een opmerkelijk mooie operastem. De droom om ooit een in de VS gevierde sopraan te worden bleek uiteindelijk voor Emily Zamourka, intussen 52, in een leven op straat te zijn geëindigd.