Waarom met Jambon I (eindelijk) een beloningsregering van start gaat

De meest zichtbare manier waarop Jambon I werken meer doet lonen, is de jobbonus. Zelf heb ik altijd een bonus van 100 euro extra netto voor de laagste lonen verdedigd, maar 50 euro extra per maand doet er voor wie weinig verdient ook zeker toe. Bovendien, is de jobbonus die uit de bus kwam een light-versie van wat ik in gedachten had, dan is hij in vergelijking met de jobkorting die vroeger bestond duidelijk ‘next level’. In tegenstelling tot de jobkorting van vroeger is de jobbonus immers minder uitgesmeerd over alle Vlamingen, maar echt gericht op de laagste lonen, en voor hen zeker substantiëler.