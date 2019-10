Personeel koekjesfabriek Mondelez nog te emotioneel om te werken (en directie gaat akkoord)

"Een staking is het zeker niet", zegt ACV-afgevaardigde Jeffrey Goossens. "De motivatie om opnieuw aan de slag te gaan was weg, en daarom hebben we de directie gevraagd of het personeel nog even thuis mocht bekomen in afwachting van ons gesprek straks."

Gisteren kondigde de directie aan dat Mondelez zich voortaan wil concentreren op haar belangrijkste productielijnen, en dat het drie koekjeslijnen gaat sluiten, waaronder de bekende Cha-Cha en een deel van de Tuc-koekjes. Daardoor wil het 200 van de 1.000 banen schrappen. Nieuws dat hard aankwam bij het personeel.