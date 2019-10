Professoren fileren Vlaams regeerakkoord: van "het gaat werken" tot "geen grote stappen"

De regering wil 120.000 mensen aan het werk krijgen. Enter de jobbonus die werken aantrekkelijker moet maken. Wie bruto 1700 euro of minder verdient, krijgt elke maand 50 euro netto. Professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) verwacht dat de maatregel zal werken: “Ja, 50 euro per maand, ik denk dat dat mensen aan het werk gaat zetten. Het probleem in Vlaanderen is dat het verschil tussen werken en niet werken niet zo groot is, dus het is wel een stap vooruit. Ik had zelf voorgesteld om 100 euro te geven, maar 50 euro is toch ook wel iets voor wie maar 1.700 euro bruto heeft.“

Professor Baert wijst er ook op dat er niet alleen de jobbonus is: “Er zit een lijn in het voorgestelde beleid dat werken loont: er is de jobbonus, maar ook maatregelen inzake kinderopvang, de VDAB die inactieven beter moet begeleiden, dus mensen die geen baan zoeken, en er zijn de sociale voordelen die zullen afhangen van het inkomen en niet van het sociaal statuut. Ik wil de nieuwe Vlaamse regering dus een beloningsregering noemen, maar we zullen moeten zien wat ervan komt.”