Sensoa leert studenten omgaan met grensoverschrijdend gedrag: "Zorg voor afleiding"

Eén op de vijf meisjes tussen 16 en 27 jaar krijgt wel eens te maken met grensoverschrijdend gedrag. Bij jongens is dat één op de tien. "We zien dat die leeftijdscategorie echt een kwetsbare groep is", zegt Boris Cruyssaert van Sensoa. "Ook al omdat jongeren op die leeftijd volop aan het experimenteren zijn en dan soms over de grenzen van anderen gaan."

Het is dus belangrijk om op dat vlak voldoende bewustzijn te creëren. Maar tegelijkertijd blijkt het ook belangrijk om medestudenten, die getuige zijn van ongewenst seksueel gedrag, aan te leren hoe ze moeten ingrijpen. "Soms weten zij namelijk niet goed hoe ze op een goede manier tussenbeide moeten komen", zegt Cruyssaert.

Afleiding is in dat geval het codewoord. "Als je de persoon, die wordt lastig gevallen toevallig kent, kan je hem of haar bijvoorbeeld opbellen. Of je kan bijvoorbeeld de weg naar het toilet vragen." Het zijn subtiele manieren om af te leiden en zo tussen slachtoffer en dader te gaan staan.

Sensoa heeft een aantal praktische tips nu gebundeld en voor studenten een workshop klaargestoomd. Die zal in eerste instantie enkel in Gent gegeven worden omdat de tips op vraag van de Gentse studentenraad zijn samengesteld. "Maar de problematiek is in andere studentensteden ook aanwezig dus we verwachten van daaruit ook vragen."