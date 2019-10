Sinterklaas krijgt extra beveiliging in Sint-Niklaas

Het Sint-Nikolaasbeeld aan de gevel van het stadhuis van Sint-Niklaas krijgt extra camerabewaking. Er komen twee nieuwe camera’s aan de gevel om alles beter in het oog te houden. Onlangs kropen er nog vandalen op het beeld waardoor de rechterhand van de Sint afbrak.

Permanent in beeld

“Er is nood aan het permanent in beeld brengen van de voorgevel van het stadhuis”, vertelt burgemeester Lieven Dehandschutter. “Er zijn al 360 graden camera’s op de Grote Markt die alles in het oog houden, maar ze zijn niet constant gericht op het stadhuis. Er gebeuren wel wat dingen rond het stadhuis die er niet thuishoren en dat moeten we controleren want het stadhuis is het belangrijkste monument dat we hebben in Sint-Niklaas."

Vandalisme

“Het Sint-Nikolaasbeeld is een kwetsbaar, keramiek beeld en dat is de voorbije jaren al een aantal keer ernstig beschadigd geweest. We hopen dat we met de camera’s de daders in de toekomst kunnen identificeren”, gaat Lieven Dehandschutter verder. “Maar er is ook overlast op andere plekken rond het stadhuis. Aan de trappen staan er bijvoorbeeld vier beelden van leeuwen en daar kruipen mensen vaak op. Soms lijkt het wel of er feestjes worden georganiseerd op de trappen van het stadhuis, en dat zijn dingen die niet kunnen.”