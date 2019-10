Wat staat in het regeerakkoord voor wie het moeilijk heeft? "Wachtlijsten in de zorg zullen enkel toenemen"

Op welzijnsvlak is er anderzijds goed nieuws voor een aantal ouderen. "We komen stevig tussen in de rusthuisfactuur voor ouderen, met tot 400 euro extra per maand voor wie het rusthuis niet kan betalen", schreef N-VA-kopstuk Theo Francken vanmorgen op Facebook. "En we voorzien meer personeel per rusthuisbed", zei Jan Jambon, aanstaand Vlaams minister-president voor N-VA. Daar wordt minstens 55 miljoen in geïnvesteerd.