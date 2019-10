Staking bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden

De ongerustheid bij het personeel van Tenneco is groot. En dinsdagochtend bleven de werknemers in de kantine zitten. "Maandagavond hebben we nog een mail gehad dat de organisatie veranderd wordt", vertelt Johan Tachelet van de vakbond ACLVB. "Op een personeelsvergadering werden maandag ook al werkloosheidsdagen aangekondigd. En op het einde werd terloops ook gezegd dat de elektronische schokdemper die ons beloofd was, in Polen gemaakt zal worden."

Acties

"Het geloof in de plaatselijke directie is weg", gaat Robby Swijsen van het ABVV verder. "Voor de zomer heeft de directie een vijfjarenplan voorgesteld. Dat zag er goed uit. Maar daar blijft nu niets meer van over." Dinsdag heeft de directie het personeel meer uitleg gegeven. "Maar de directie zegt dat ze pas over twee weken meer duidelijkheid krijgt van de hoofdzetel. Dat zijn hier ook maar marionetten die moeten uitvoeren wat ze van hogerhand beslissen." Het personeel gaat dinsdag niet meer aan de slag. "Vanaf woensdag zullen de werknemers per shift één uur minder werken", legt Tachelet uit. "Naderhand kunnen we dit nog verder uitbreiden."

Toekomst onzeker

Momenteel werken er 1.250 mensen bij Tenneco in Sint-Truiden. Maar de voorbije weken zijn al 150 tijdelijke werknemers vertrokken. "Als er geen nieuwe schokdempers in Sint-Truiden gemaakt kunnen worden, dan ziet het er niet goed uit voor ons", vult Ludo Vanwinningen van het ACV aan. "We vernemen van de ontwikkelingsafdeling dat ze normaal twee jaar op voorhand met nieuwe modellen bezig zijn. Maar er komt blijkbaar niets nieuw binnen. Dan vrees ik dat we afstevenen op een nieuwe herstructurering." In 2013-2014 werden bij Tenneco ook al eens 250 banen geschrapt.