Nieuwe Vlaamse regering wil werk maken van tram 7 in Gent

Er is al jarenlang sprake van een tram tussen de twee Gentse treinstations Dampoort en Sint-Pieters. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) vindt het een goede zaak dat tram 7 er nu eindelijk zal komen.

"We hadden er in de vorige legislatuur ook al op aangedrongen, toen stond het niet in het akkoord", zegt hij. "Dan is er afgesproken met De Lijn in Oost-Vlaanderen om het dossier toch op te maken zodat de nieuwe regering alleen nog maar ja of neen moest zeggen."

De regering zegt dus 'ja', maar dat betekent niet dat de tram er binnenkort zal zijn. Er moet over onderhandeld worden met de nieuwe Vlaamse minister van mobiliteit, maar nu het in het regeerakkoord staat, kan de tram over enkele jaren wel een feit zijn. "Nu de beslissing is genomen, kunnen we aan de slag voor de bouwvergunning en de plannen voor de realisatie."

Liever tram dan bus

Een bijkomende tramverbinding is een goede zaak omdat dan nog meer mensen het openbaar vervoer zullen gebruiken, zegt Watteeuw. "Mensen rijden ook graag met de tram, liever dan met de bus omdat de tram stipter is en meer comfort biedt."

Tram 7 zal vanaf het station Gent-Sint-Pieters via de Parklaan richting Heuvelpoort rijden en dan verder naar Zuid en via het Sint-Annaplein naar de Dampoort.

Tram 4

Filip Watteeuw had ook gehoopt op een verlenging van tram 4 met een verbinding tussen de Dampoort en de Voormuide. Op die manier zou het tramverkeer een cirkel rond de stad kunnen vormen. Maar tram 4 staat niet in het regeerakkoord. "Maar daarover zal ik ook praten met de nieuwe minister," zegt Watteeuw.