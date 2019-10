Treinverkeer in Gent verstoord door slecht weer: korte stroomstoring leidt tot enige hinder

Omstreeks 7.30 uur was er een blikseminslag in de buurt van het station van Gent-Sint-Pieters. De stroom werd daardoor voor een vijftal minuten onderbroken. Een tweetal treinen werden afgeschaft maar intussen is het treinverkeer opnieuw opgestart. Treinen richting Antwerpen en Deinze en Kortrijk rijden mogelijk met wat vertraging, omdat de seinen op die lijnen gestoord zijn. Volgens Infrabel zou het treinverkeer het komende uur opnieuw normaal moeten kunnen rijden.