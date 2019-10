Amerikaanse president Trump vroeg Australië om hulp om Mueller-onderzoek onderuit te halen

Zowat twee weken na het begin van de hele heisa over het telefoongesprek tussen Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski, komen Amerikaanse en Australische media met een tweede opvallend telefoongesprek met een buitenlandse regeringsleider naar buiten.

In een gesprek met de Australische premier Scott Morrison vroeg Trump Australië om hulp in een onderzoek naar de oorsprong van het Mueller-onderzoek, het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en de banden tussen Rusland en het campagneteam van Trump. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times hadden Trump en Morrison elkaar een dikke week geleden aan de lijn, kort voor een bezoek van Morrison aan het Witte Huis vorige week.

Trump vroeg de Australische premier vorige week om hem te helpen zoeken naar bewijzen die het Mueller-onderzoek in diskrediet konden brengen. Australië bevestigt dat het telefoongesprek plaatshad en dat de premier Trump beloofde om hem te helpen. "Australië is altijd bereid tot samenwerking om een licht te werpen op de zaken die onderzocht worden. De premier bevestigt die bereidheid nogmaals", liet de Australische regering vandaag in een verklaring weten. Morrison behoort tot de belangrijkste internationale bondgenoten van de Amerikaanse president.