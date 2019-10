De Hoge Gezondheidsraad houdt ook een pleidooi om samen te eten. "Samen eten komt zowel het individu als de samenleving ten goede. Het is ook belangrijk om daarvoor de tijd te nemen, niet alleen thuis, maar ook op school, op het werk, in (woon)zorgcentra en in andere omstandigheden. Samen eten stimuleert het sociaal contact dat er niet is als je alleen eet", aldus De Gezondheidsraad.