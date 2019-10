Voormalig vicekanselier Heinz-Christian Strache stapt uit de Oostenrijkse politiek

Heinz-Christian Strache, de voormalige vicekanselier van Oostenrijk, heeft aangekondigd dat hij de politiek verlaat. Sinds 2005 was hij voorzitter van het uiterst rechtse FPÖ. Hij zou zijn lidmaatschap van de partij tijdelijk stopzetten. Strache nam in mei 2019 ontslag als vicekanselier van Oostenrijk. Hij deed dit nadat een video van hem was gepubliceerd waarin te zien was hoe hij overheids­opdrachten toespeelde aan een vrouw die zich voordeed als de nicht van een Russische oligarch, in ruil voor steun tijdens de Oostenrijkse verkiezingen in 2017.