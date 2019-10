Vrouwelijk orgasme is een 'fortuinlijke gift van de evolutie'

Er zijn twee redenen waarom het vrouwelijk orgasme bij de mens intrigerend is: voor de voortplanting is een vrouwelijk orgasme niet nodig en de neuro-endocriene basis van het orgasme - het samenspel tussen hormonen en zenuwen - is te complex om domweg een biologisch toeval te kunnen zijn. Dat heeft geleid tot tal van voorgestelde evolutionaire verklaringen, maar voor de meeste daarvan is er weinig empirische, proefondervindelijke steun.

Een Amerikaans team onder leiding van professor ecologie en evolutionaire biologie Gunter Wagner van de Yale University en doctor in de natuurwetenschappen Mihaela Pavlicev van de University of Cincinnati had eerder al gesuggereerd dat het vrouwelijk orgasme een mechanisme gebruikt dat ontstaan is om de ovulatie - het vrijkomen van eitjes uit de eierstok - op gang te brengen tijdens de copulatie, de geslachtsgemeenschap. Dat mechanisme bestaat nog bij veel dieren, maar bij andere soorten heeft het zijn rol verloren, onder meer bij de mens.

De onderzoekers stellen dat het vrouwelijk orgasme een soort van 'fortuinlijke evolutionaire gift' is, die geërfd is van oudere afstammingslijnen van dieren die enkel ovuleren tijdens de copulatie.

De neuro-endocriene respons op geslachtsgemeenschap die noodzakelijk is voor de ovulatie bij dieren als konijnen, katten en fretten, is bewaard gebleven bij de mens, maar niet haar rol bij de voortplanting, zo zei Wagner in een persbericht van Yale.

"Het vrouwelijk orgasme is geen onderdeel van de voortplanting, maar van iets anders, en de betekenis ervan moeten we nog doorgronden", zei Wagner.