PVDA: "We kennen wel de kleur van de burgemeesterssjerp, maar niet wat regering tegen armoede gaat doen"

D'Haese vindt er naar eigen zeggen veel te weinig van terug in het regeerakkoord, en geeft het voorbeeld van de kinderarmoede. "In welke wereld leven die mensen eigenlijk? 150.000 kinderen leven in armoede, en we weten niet hoe deze regering dat wil aanpakken. We kennen nu wel de kleur van de burgemeesterssjerpen, maar niet wat de regering aan armoede gaat doen. Die cijfers blijven donkerrood en dat baart me zorgen."

Dat Jambon al zei dat hij de definitie van armoede wil aanpassen - niet langer gebaseerd op inkomen - vindt D'Haese ronduit fout. "De armoedecijfers stijgen al tien jaar, en nu willen ze de definitie van armoede aanpassen, zo zei Jambon in "Terzake". De armoede is op tien jaar tijd verdubbeld en nu gaat men met de cijfers sjoemelen in plaats van een oplossing uit te werken."