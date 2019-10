Na dood van wolvin Naya: Wolf August gelokaliseerd na schapenjacht

Terwijl wolvin Naya dood verklaard werd, blijft wolf August op schapenjacht gaan. "Op 20 september is een schaap aangevallen in Peer", vertelt Koen Van Muylem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. "Het leek erop dat een wolf dat had gedaan en dat is nadien ook bevestigd door de genetische analyse. Die toonde aan dat er wel degelijk een wolf aan het werk was en dat het om August ging. We hebben een één op één match met zijn DNA op die plek."

Wolf aan het werk?

In Oudsbergen zijn er vorige week ook schapen gedood. Er wordt nog onderzocht of ook hier een wolf aan het werk was, maar dat is nog niet bevestigd.