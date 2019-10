Zwembad Zottegem sluit deuren voor installatie nieuw toegangssysteem

Het zwembad Bevegemse Vijvers gaat dicht om een nieuw toegangssysteem te installeren. Het nieuwe toegangssysteem is zo gemaakt dat je via een sportpas waar je geld op zet, kan gaan zwemmen. Geld op de pas zetten kan aan een kiosk of met de computer. Het voordeel van de sportpas is dat je niet meer hoeft aan te schuiven aan de kassa.

Geregistreerde gebruikers

Een sportpas kost 5 euro en je hebt er je identiteitskaart voor nodig. Daarmee weet de gemeente ook wie komt zwemmen, wanneer en voor hoe lang. "Het is uiteraard handig als je statistieken kan bijhouden", legt schepen van Sport en Digitalisering Brecht Cassiman (N-VA) uit. "En om te weten uit welke gemeenten de zwemmers in Zottegem komen. Maar het is niet de bedoeling om die gegevens actief te gebruiken."

Ook eenmalige bezoekers moeten sportpas kopen

Ook wie maar één keer komt zwemmen zal de sportpas moeten kopen, en wie nog oude tienbeurtenkaarten heeft, kan ze laten overzetten op de pas. "We kiezen ervoor om dat eenmalig betalend te maken, omdat we een groot deel van onze sportaccommodaties eraan willen koppelen en dan is die 5 euro heel snel terugverdiend", sluit Cassiman af.