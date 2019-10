Afgezwakte orkaan Lorenzo richt beperkte schade aan op de Portugese eilandengroep Azoren

Lorenzo is nu met windsnelheden van meer dan 150 kilometer per uur over de westelijke eilanden van de Azoren geraasd. Volgens de website van de Portugese krant "Diario de Noticias" zijn er een aantal vissersboten, een veerboot en een schip van de kustwacht beschadigd in de haven van het eiland Flores. Ook de haveninfrastructuur op Flores zou schade hebben opgelopen.

Tot nu toe is er geen sprake over slachtoffers en blijft de schade beperkt tot omgewaaide bomen, stroomstoringen en wat overstromingen.

De Azoren bestaan uit negen vulkanische eilanden en vormen een autonoom gebiedsdeel van Portugal. Er wonen ongeveer 250.000 mensen. De eilanden leven vooral van landbouw en op het eiland Sao Miguel zijn er theeplantages. Een belangrijke bron van inkomsten is het toerisme dat vooral steunt op het natuurschoon en wellness. De eilanden werden in de 15e eeuw gekoloniseerd door Portugal. In die periode vestigden zich ook duizenden pioniers uit Vlaanderen, Holland en Brabant zich daar in Portugese dienst. De Azoren werden dan ook een tijdlang "de Vlaamse eilanden" genoemd.