Archeologen ontdekken tweede helm van Duitse soldaat in Helchteren

"We hebben deze voormiddag enkele resten van een onderkaak gevonden", vertelde Vynckier eerder vandaag al. "We leggen nu de bovenste laag van de grond opzij." Tijdens het onderzoeken van de grond met een metaaldetector komen enkele kleine stukjes metaal boven. De archeologen gaan ervan uit dat er een explosie van een granaat of een obus is geweest. De opgravingen gebeuren onder toezicht van War Heritage Institute. Alles wat bovengehaald wordt, zal later overgedragen worden aan de Duitse Volksbund.

Hele buurt nieuwsgierig

Buurtbewoners volgen de opgravingen van achter de haag. "Waarschijnlijk heeft een Duitser zich hier vroeger verschanst in een put en is die gesneuveld door een granaatinslag." De huizen in de Kazernelaan werden tijdens de Twee Wereldoorlog bijna allemaal verwoest, herinnert een van de oude buurtbewoonsters zich nog. "Wij woonden toen in het centrum en moesten toen ook schuilen in een kelder. Maar dat is zeventig jaar geleden hé." Morgen gaan de opgravingen verder.