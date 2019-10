B-17-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog stort neer in noordoosten van de VS: zeker 5 doden

De luchthaven van Bradley -een van de drukste in de regio- is kort daarop gesloten. Het is niet duidelijk hoe lang dat het geval zal zijn.

Het vliegtuig dat nu is neergestort, was in 1987 ook al eens gecrasht nabij Pittsburgh. Dat zou toen te wijten geweest zijn aan een fout van de piloot. Het vliegtuig is nadien gerestaureerd en kon opnieuw vliegen.

Nabij de luchthaven is een museum voor oude vliegtuigen gevestigd. De B-17 -ook bekend als "Vliegend Fort"- was een van de belangrijkste Amerikaanse bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog.