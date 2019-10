Kunstenaar Banksy opent pop-upwinkel in Londen om producent van wenskaarten een hak te zetten

Via Instagram laat Banksy aan zijn fans weten dat hij een winkel opent, eentje waarvan "de deuren echter niet opengaan" en eentje die je "best bezoekt 's nachts" (wellicht omdat de winkel met verlichting dan een bepaalde sfeer uitstraalt, red.).

Onder de koopwaar die te zien is: een discobal (gemaakt van een politiehelm), de beschermende vest die rapper Stormzy op het Glastonbury-festival droeg, en Tony-de-tijger (het uithangbord van een bekend ontbijtgranenmerk) als mat. Met de opbrengst wil Banksy een nieuwe reddingsboot voor migranten kopen, om een schip te vervangen dat door de Italiaanse overheid in beslag werd genomen.



Banksy moedigt nog altijd mensen aan om zijn werk "te kopiëren, te lenen of te stelen", maar dan voor bijvoorbeeld entertainment- of academische doeleinden. "Ik wil gewoon niet dat iemand de rechten krijgt", klinkt het.



Bekijk hieronder foto's van de pop-upwinkel om een idee te krijgen: